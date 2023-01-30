Поддержку семей участников СВО обсудили в администрации Иркутска

Семьям участников СВО оказывают самую разную помощь. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На заседании муниципального штаба под руководством главы Иркутска Руслана Болотова обсудили работу по мерам социальной поддержки для семей участников специальной военной операции.

– Продолжаем выстраивать единую систему поддержки таких семей. Мы не разделяем наших военных на мобилизованных, добровольцев или служащих по контракту. Город адресно помогает всем родственникам без исключения, в обязательном порядке рассматриваем каждое обращение. Никто без внимания не остается, – подчеркнул Руслан Болотов. – Работу ведем на постоянной основе совместно с депутатским корпусом, региональными властями и подведомственными учреждениями. Оказываем различную помощь: юридическую, правовую, медицинскую, финансовую, решаем бытовые вопросы. Очень важно сегодня уделять внимание психологическому сопровождению семей. Также дал поручение до конца февраля проработать вопрос организации летнего отдыха для детей наших бойцов.

Все данные о таких семьях, а так же об оказанных им мерах поддержки и о проблема, требующих решения, заносятся в социальные паспорта семей военнослужащих. Список подобных мер довольно широк: это и бесплатные питание и проезд в муниципальном транспорте для школьников, и освобождение от платы за детские сады, и возможность бесплатного посещения областных и муниципальных учреждений культуры и спорта: кружков, секций, выставок, спектаклей. Кстати, к этой деятельности присоединилось и несколько коммерческих спортивных центров.

Детям из семей участников СВО помогают устроиться в детский сад или школьную продлёнку, поступить в художественную или музыкальную школу, оказывают психологическую помощь. Помогают по запросу и с покупкой и доставкой дров.

Telegram-чат «Помощь семьям иркутян – участников СВО», где родственники напрямую могут задать вопросы и получить необходимую поддержку;

вопросы здравоохранения и социальной направленности: 52-02-34 и 52-01-91;

комитеты по управлению округами администрации города: Ленинский округ – 52-02-18 и 52-02-22, Октябрьский округ – 52-02-44 и 52-02-47, Свердловский округ – 52-03-64 и 52-04-78, Правобережный округ – 52-04-01 и 52-03-92;

консультации по предоставлению бесплатных занятий в спортивных учреждениях: 52-01-98 или по электронной почте sport@admirk.ru;

Центр сопровождения семей участников СВО: 89016679448.

Консультативный центр «Дом семьи» по адресам: ул. Советская, 96 т. 43-16-80, 43-16-85; ул. Лермонтова, 96, т. 43-25-38 или записаться на прием на сайте domsem-irk.ru; e-mаil: domsem@bk.ru;

отделы реализации права на меры социальной поддержки по Ленинскому району – 44-72-59, по Свердловскому району – 30-21-45, по Правобережному и Октябрьскому округам – 21-72-84;

Информационно-справочная служба «122»;

Единый общероссийский номер психологической и психотерапевтической помощи и служб Детского телефона доверия: 8-800-2000-122.