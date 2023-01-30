В Иркутской области предприятие погасило долги по зарплате свыше 6 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области лесоперерабатывающее предприятие погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

- Прокуратура Казачинско-Ленского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Перед 91 работником лесоперерабатывающего предприятия сформировалась задолженность по зарплате, - говорят в ведомстве.

Поясняется, что долги накопились за период с июня по декабрь 2022 года. Сумма долга превысила 6,5 миллиона рублей. Из-за этого прокуратура внесла представление руководителю предприятия.

На сегодняшний день долг перед сотрудниками предприятия полностью погашен.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске арестован молодой человек, обвиняемый в убийстве мужчины и его пожилой матери. Он пришел в квартиру к знакомому, потому что тот пообещал ему помочь вернуть карточный долг, который тот выиграл в Улан-Удэ в апреле прошлого года.

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