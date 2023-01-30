В Ангарске суд приговорил мужчину к 3,5 годам условного срока за подделку купюр Фото: Даниил ОПАРИН

Ангарский городской суд признал жителя Иркутска виновным в подделке купюр. Об этом сообщает пресс-служба суда.

-Подсудимый хотел сбыть 13 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Он подыскал в интернете объявление о продаже дорогостоящего телефона. Достигнув договоренности, назначил владелице телефона встречу в Ангарске. Рассчитавшись за покупку поддельными деньгами на общую сумму 65 тысяч рублей, мужчина скрылся, - рассказали в суде.

Уже позднее девушка выявила, что купюры оказались поддельными. Тогда она обратилась в отделение полицию.

На заседании суда мужчина признал свою вину и возместил ущерб. Как итог, мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит три года.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что В Иркутской области лесоперерабатывающее предприятие погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками только после вмешательства прокуратуры.