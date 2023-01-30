Иркутскстат рассказал, что подорожало в декабре 2022 года Фото: Даниил ОПАРИН

По итогам декабря 2022 года, в Иркутской области заметнее всего подорожали экспортируемые уголь и нефтепродукты. Рост цен на них составил 30%. Об этом сообщает Иркутскстат.

- Заметное изменение цен также зафиксировано в золотодобыче (+17,4), энергетике (+15%), а также в сфере водоснабжения и водоотведения (+ 8,5%), - говорят в ведомстве.

В то же время электроэнергия подорожала на 17,7%, газ, вода – на 9%, водоотведение – на 7,9%, теплоэнергия – на 5,9%.

Незаметно, но все же подросли в цене лекарственные средства (на 1,2%) и стройматериалы (на 0,3%).

Однако на 7,8% подешевела нефть, на 6,1% – целлюлозно-бумажная продукция, на 5% – нефтепродукты, реализованные внутри страны.

Что касается продуктов, то на 1,8% подорожали говядина и вареные колбасные изделия из мяса и субпродуктов птицы, на 1,5% – молочные продукты, на 1,2% – рыбные пресервы и комбикорма.