У жителя Эхирит-Булагатского района конфисковали авто за вождение пьяным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эхирит-Булагатский районный суд признал местного жителя виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Подсудимый ехал по улице Бартурки поселка Усть-Ордынский. То, что мужчина был пьян подтвердилось по результатам освидетельствования сотрудниками ГИБДД, - рассказали в ведомстве.

Так как мужчину уже привлекали к административной ответственности по этой причине, в отношении него инициировали уголовное преследование.

По решению суда мужчине предстоят 350 часов обязательных работ. Также ему нельзя управлять автомобилем в течение двух лет. К слову, принадлежащий ему автомобиль суд конфисковал.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Ангарский городской суд признал жителя Иркутска виновным в подделке купюр. Ненастоящими деньгами он расплатился за дорогостоящий телефон.

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