Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске 31 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 31 января анонсировали в ответственной за энергосбыт компании. Жители десятков домов останутся без электричества.

Отключение света в Иркутске 31 января

Перебои с электричеством пройдут по нескольким улицам Ленинского, Свердловского и Правобережного районов города. Безусловно, без света не останутся районы целиком, отключения коснутся отдельных улиц. В ведомстве поделились таблицами, в которых жители Иркутска могут найти, или напротив, не найти свой адрес.

Отключение света в Иркутске 31 января будет в разное время. Кому-то повезло и он останется без электричества глубокой ночью, а вот кому-то сидеть без него целый день.

Свердловский и Ленинский район