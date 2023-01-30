За выходные с улиц Иркутска вывезли свыше 5 тысяч тонн снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

За прошедшие выходные, 28 и 29 декабря, с улиц Иркутска дорожные службы вывезли более пяти тысяч тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Январь в этом году выдался снежным. По информации Иркутского гидрометцентра, выпало 129 % от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова сегодня составляет 34 сантиметра. Это на шесть сантиметров больше нормы для данного периода, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

По его словам, в выходные спецслужбы расчистили Иннокентьевский мост и путепровод на улице Лермонтова. Кроме этого, успели вывезти снег с улиц Розы Люксембург, Сергеева, Костычева, Терешковой, Геологов, Лермонтова, Баумана, Карла Либкнехта.

Кроме этого, убрали снежный покров на улицах Баррикад, Партизанская, Сурнова, Свердлова, Фурье, Каландаришвили, Ленина, Байкальская, Советская, 3-го Июля, Седова и Дзержинского.