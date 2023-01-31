Слабый снег и -10 градусов ожидаются в Иркутске 31 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 31 января 2023 подарит горожанам осадки. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск, что в областном центре во вторник выпадет слабый снег, а облачность будет переменной.

Погода в Иркутске 31 января 2023: прогноз синоптиков

- В Иркутске дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, - говорят метеорологи. – Днем температура воздуха прогреется до -8… -10 градусов.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, высокое – 733 миллиметр ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 63%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 31 января также будет с переменной облачностью и осадками. Порывы ветра в Приангарье сегодня достигнут 14 м/с. Днем по области столбики уличных термометров покажут -8…-13, местами -18…-23. Холоднее всего, как это часто бывает, в Катангском районе. Там в последний день января -27….-32.

Прогноз погоды на неделю до 5 февраля - здесь.

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