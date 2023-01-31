Девятибалльные пробки сковали Иркутск 31 января утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 31 января 2023 утром в половине девятого утра достигали даже 10 баллов. Однако, уже в начале десятого часа утра оценка заторов на дорогах регионального центра снизилась до 9 баллов, но водителям от этого не намного легче.

Пробки в Иркутске 31 января 2023 утром

Подъехать ко всем переправам с левого на правый берег реки Ангары утром во вторник проблематично. Особенно не сладко жителям Ленинского района – оба пути из него в сторону центра города расцвечены красным цветом на картах Яндекс. Пробка от Объездной дороги Ново-Ленино длится далее по улице Олега Кошевого, по Иннокентьевскому мосту и по улице Сурнова. Затор в сторону Иркутного моста начинается также еще на улице Трактовой в районе станции Военный городок. Далее «стоит» сам Иркутный мост, улица Боткина, 2-ая Железнодорожная, Маяковского и Глазковский мост.

С другой стороны – в Свердловском районе – подобраться к Маяковского также проблематично. Это мешают сделать пробки на улицах Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова. Подъездные пути к Академическому мосту также в заторах, небольшие трудности есть и перед плотиной ГЭС. Пробки есть на улицах Седова, Пискунова, Декабрьских Событий, Советской, Урожайной, Ушаковской и других.

- Пробки в Иркутске 31 января 2023 достигли 9 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 10 часам достигнут 6 баллов.

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