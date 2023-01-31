593 гектара сельхозземель ввели в оборот в Иркутской области в 2022 году Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Приангарье в минувшем 2022 году ввели в оборот 593, 6 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Это стало возможным благодаря устранению нарушений земельного законодательства в регионе. Специалисты организовали проверки использования данных земель и добились их устранения.

- На 355,13 га сельхозземель устранено зарастание сорной, древесной и кустарниковой растительностью, - говорят в Россельхознадзоре. – Также на 248,6 га устранены нарушения, связанные с уничтожением плодородного слоя.

Еще на 230,5 гектаров под присмотром экспертов была проведена рекультивация загрязненных отходами птицеводства. Добыча полезных ископаемых в Приангарье привела к необходимости восстановить сельскохозяйственные земли еще на 13,05 га. От отходов производства почистили 2,57 гектаров. Примерно такая же площадь земли была загрязнена химическими и иными веществами. Сейчас земли очищены.

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