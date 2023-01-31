Байкал-Энергия сыграет матч с московским Динамо в Иркутске 1 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские хоккеисты возвращаются домой после длительной выездной серии игр. Первая домашняя игра пройдет уже 1 февраля. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

- Игра начнется в 19.00, - говорят с минобре региона. – Площадкой для ее проведения будет ледовый дворец «Байкал».

Соперниками хоккеистов из «Байкал-Энергия» станут спортсмены московского «Динамо».

Отметим, что накануне стало известно, Сергей Юсупов покинет пост главного тренера иркутского хоккейного клуба. Об отставке он попросил после матча с «Мурманом» в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Напомним, в столице Приангарья накануне начались праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения нашего известного земляка - режиссера Леонида Гайдая. События распланированы на весь год, а в понедельник в Иркутске уже прошел флэшмоб у памятника Гайдаю, в котором участвовала и его внучка Ольга Худякова. На площади у иркутского цирка собралось 400 человек.

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