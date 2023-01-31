Назначен новый глава Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии

Приказом Министерства сельского хозяйства России Андрей Павлов назначен главой Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Что известно о новом руководителе? Андрей Николаевич родился в Чите почти 45 лет назад. В родном городе он получил высшее образование по специальностям инженер и юрист. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.

Андрей Павлов назначен главой Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

- Более 15 лет работал на различных, в том числе руководящих, должностях в Управлении Россельхознадзора по Забайкальскому краю, - отмечают в ведомстве. - С 2020 года занимал должность заместителя министра природных ресурсов Забайкальского края - главного государственного инспектора Забайкальского края в области охраны окружающей среды.

Андрей Павлов назначен главой Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии с января 2023 года. Также он является советником государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса. Женат, воспитывает двоих детей.