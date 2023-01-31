«Ангарскцемент» подвел производственные итоги 2022 года. Фото предоставлено компанией.

АО «Ангарскцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») подводит итоги работы в 2022 году.

За 12 месяцев комбинат произвел 0,8 млн тонн цемента – на 2% больше, чем в 2021-м. Предприятием выпущено, в частности, 0,5 млн тонн общестроительного портландцемента ЦЕМ I 42,5Н и 0,1 млн тонн портландцемента ЦЕМ II/А-Г 32,5Б, также являющегося общестроительным. Данные виды продукции оказались наиболее востребованными на рынке в минувшем году.

Напомним, что с января 2022-го ассортимент завода пополнили специальный портландцемент ЦЕМ I 42,5Н АП, предназначенный для производства бетонов аэродромных покрытий, и бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н, применяемый в строительстве особо прочных стратегических объектов. В общей сложности за 2022 год произведено 22,5 тыс. и 13,3 тыс. тонн данных видов продукции соответственно.

В период с января по декабрь реализовано 0,75 млн тонн цемента, выпущенного ангарским комбинатом. При этом по железной дороге потребителям направлено 0,3 млн тонн стройматериала, автотранспортом – 0,3 млн тонн, в том числе собственными автоцементовозами предприятия – почти 100 тыс. тонн (+11% к уровню 2021 года).

За 12 месяцев «Ангарскцемент» отгрузил навалом 0,4 млн тонн цемента, в мягких контейнерах – 0,3 млн тонн. Существенно – на 66% к уровню прошлого года – увеличился объем реализации продукции на палетах в бумажных мешках по 25 и 50 кг, он составил 20 тыс. тонн.

В новых экономических условиях на предприятии продолжалась реализация программы по модернизации оборудования. Одним из главных проектов, завершенных в 2022 году, стало техническое перевооружение системы замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на цементные мельницы № 6 и 7. В результате комбинат повысил эффективность производства всех видов цемента, особенно высокомарочных.

Также получили дальнейшее развитие проекты, цель которых – повышение уровня энергетической безопасности: техническое перевооружение РУ-6 кВ трансформаторной подстанции № 5 с заменой высоковольтных ячеек, строительство кабельной эстакады от РУ-6 кВ трансформаторной подстанции №5 до электрооборудования цеха «Обжиг» и эстакады от трансформаторной подстанции №5 до подстанции 110/35/6 «Цемзавод». Завершить работы планируется во втором полугодии 2023-го.

Уверенный рост в 2022 году показало сырьевое подразделение предприятия. «Карьер Перевал», расположенный в Слюдянке, увеличил производственные показатели на 15,3% к уровню 2021-го. Добыто 920 тыс. тонн мрамора для изготовления цементного сырья. На горный передел поступили два новых карьерных самосвала, грузоподъемность каждого из которых составляет 60 тонн.

С весны 2022-го на Ангарском цементно-горном комбинате эксплуатируются все четыре клинкерные печи: четвертая, находившаяся в многолетнем простое, была отремонтирована и вновь запущена в работу.

Важным событием минувшего года стала сертификация системы менеджмента качества АО «Ангарскцемент» в соответствии с отечественным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и аналогичным международным стандартом ISO 9001:2015. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность деятельности предприятия.

Кроме того, с 2022 года завод начал поставлять продукцию в новой таре. Изменился дизайн крафт-мешка, появились коммерческие наименования: «СИБЦЕМ ЭКСПЕРТ 500», «СИБЦЕМ ПРОФИ 450» и «СИБЦЕМ НОРМАЛ 400».

«Как и ожидалось, комбинат отработал 2022 год практически на уровне предыдущего, даже немного превысив показатели. Мы своевременно адаптировались к новым экономическим условиям, благодаря этому выполнили все обязательства перед своими клиентами, – отметил управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – В настоящее время ведется комплексная подготовка оборудования к строительному сезону – 2023, при этом и сейчас предприятие обеспечивает строителей высококачественной продукцией в необходимых объемах».