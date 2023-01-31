Открытие памятника Афанасию Белобородову состоится а Шелеховском районе 31 января

Бронзовый бюст Афанасия Павлантьевича установлен в Иркутске у мемориала Вечный огонь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Торжественное открытие памятника дважды Герою Советского Союза Афанасию Павлантьевичу Белобородову состоится 31 января. В этот день ровно 120 лет назад в селе Баклаши родился легендарный генерал. На его малой родине скульптура высотой почти в три метра. На постаменте будет расположена фигура именитого земляка, в левой руке он держит мемуары о Великой Отечественной войне, а его парадный китель украшен наградами.

В работе по созданию памятника принимали участие краеведы, историки, архитекторы, художники. Макет был согласован не только с жителями Шелеховского района, но и сыну Белобородова Владимиру Афанасьевичу. Только после этого началось создание монумента.

Всех желающих приглашают на торжественное открытие, которое состоит 31 января в 16.00 по адресу: улица 8 марта,13.