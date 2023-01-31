Известные люди Иркутска продегустировали продукты от “Слаты”

Иркутяне продегустировали продукты от “Слаты”. Фото ООО «Маяк»

Покупателям супермаркетов “Слата” и дискаунтеров “ХлебСоль” хорошо известны товары собственных торговых марок. Это продукты, которые производятся специально для конкретной торговой сети на крупных заводах в России и за рубежом. Таким образом заказчику-продавцу удаётся контролировать их качество и стоимость. Кстати, цена таких продуктов может быть ниже аналогов на 30% за счет отсутствия дополнительного маркетинга и продвижения.

Компания “Слата” заботится не только о кошельке своих покупателей, но и о том, чтобы все продукты были качественными и вкусными. Для того чтобы это проверить, пригласили представителей СМИ и общественных деятелей. Люди, которые отвечают за каждое своё слово, попробовали 10 продуктов собственных торговых марок “Слата” и “ХлебСоль” и высказали своё мнение.

В дегустации участвовали Александр Мальм - директор интернет-канала «Слива», Наталья Ветрова - ведущая телеканала «АИСТ», общественный деятель, Светлана Валеева - ведущая телеканала «Вести-Иркутск», Александр Откидач - предприниматель, общественный деятель.

Пробовали они хлеб с маслом бренда Рост, кабачковую икру Рост, грудинку и карбонат бренда «Кусно», гречку “Простой выбор” и “Гурмиссимо”, чипсы CHIPS от РОСТ, консервированные персики и ананасы. Каждому из продуктов ставились оценки от 3 (не совсем нравится) до 5 (я бы купил/ла). Наивысших оценок - три пятёрки и одна четвёрка удостоилась кабачковая икра. Однако каждый из дегустаторов высказал свои предпочтения.

Например, Александру Мальму из всего предложенного больше всего понравились французский багет и консервированные ананасы, Наталья Ветрова выбрала гречку и консервированные фрукты, Светлана Валеева - кабачковую икру, карбонат и грудинку, а Александр Откидач посчитал, что кабачковая икра - вне конкуренции.

Напоследок гостям предложили угадать, какой из продуктов собственного производства пользуется наибольшей популярностью у покупателей. Эксперты угадали, что речь идёт о десерте. Ведь речь шла о торте “Наполеон”, который по особому рецепту выпекают для компании “Слата”.

Всего же в торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» представлено более 20 торговых марок СТМ. В супермаркетах «Слата» в ассортименте более 750 товаров, в «ХлебСоль» - более 500 товаров.