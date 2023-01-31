Больше приютов для бездомных животных появится в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приангарье планируют увеличить размер грантов на создание и развитие приютов для бездомных животных. Эту тему обсуждали на выездном заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований. Об этом сообщают в пресс-службе областного парламента.

По данным руководителя региональной службы ветеринарии Сергея Шевченко, на территории региона в прошлом году было зафиксировано более 13 тысяч бродячих собак, что меньше показателя 2021 года на 15,5%.

Вместе с этим в нескольких муниципалитетах считают ситуацию с бродячими животными катастрофической, так как выделяемых на их отлов и содержание средств недостаточно.

После январской сессии Законодательного Собрания муниципалитеты Иркутской области получили право проводить мониторинг количества уличных дворняг в том же году, когда направляется субвенция. Кроме того, неизрасходованные деньги будут распределяться между другими населенными пунктами.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о необычной истории щенка Тотошки из Иркутска. Его нашли в норе под бетонной плитой. когда на улице стояли 35-градусные морозы. Писк услышала прохожая и забрала домой двоих малышей. Удивительно, но хозяйка для Тотошки нашлась в далеком Питере. Сейчас волонтер оформляет документы на дворняжку, чтобы его пустили в самолет. Еще нужно найти человека, который сможет полететь с щенком в Питер.