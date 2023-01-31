Придушила ремешком: женщина убила бывшего мужа на глазах у маленькой дочки в Бурятии Фото: СУ СКР по Бурятии

В семье из Бурятии разыгралась страшная трагедия. 46-летняя женщина жестоко расправилась с экс-супругом. За это она ответила перед судом, рассказали в СУ СКР по Бурятии.

- Женщина проживала в квартире в центре Улан-Удэ с двумя несовершеннолетними детьми. 11 октября 2022 года в вечернее время к ней пришел бывший супруг, с которым она стала употреблять спиртные напитки. Ночью мужчина опьянел и уснул. Воспользовавшись его состоянием, женщина, используя ремень, задушила потерпевшего, - поделились пугающими подробностями следователи.

Выяснилось, что между бывшими мужем и женой отношения давно трещали по швам. Из-за этой неприязни она и напала на мужчину. А самое страшное, что убийство она совершила на глазах маленькой дочери...

Суд вынес женщине приговор. По статье "убийство, совершенное с особой жестокостью", она получила 12 лет колонии общего режима.

Ранее "КП"-Иркутск рассказывала не менее шокирующую историю. Ради пенсии грабители ворвались в дом к 63-летнему сибиряку и сожгли его заживо.

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