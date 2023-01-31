Глава Следкома России поручил доложить о ходе дела о смерти жительницы Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО

Героями популярного шоу на федеральном канале 30 января стали жители Иркутской области, которые считают, что их родственник был незаконно осужден за избиение 34-летней знакомой, которое привели к гибели женщины. Они уверены, что в расследовании допущены серьезные процессуальные нарушения.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому доложить об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.

В настоящее время решение суда обжаловано стороной защиты, в законную силу не вступило.

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