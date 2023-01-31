Помогите найти человека: женщина со шрамами на руках пропала без вести в Иркутске

Без вести пропавшую 47-летнюю Альбину Захарову разыскивают в Иркутске Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Ушла из дома 15 января и не вернулась. Заявление об исчезновении 47-летней Альбины Захаровой передал в полицию Иркутска ее муж. Ориентировку с описанием внешности женщины тут же распространили среди правоохранителей. Оперативники выяснили, что в последний раз сибирячку видели на улице Варламова. Однако в настоящее время она может находиться в любом районе города, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ей на вид 40-45 лет, среднего роста и телосложения, глаза карие, волосы короткие, темные. Из особых примет имеются шрамы на кистях обеих рук, - рассказали в ведомстве.

Перед тем, как уйти из дома, Альбина Захарова надела белую вязаную шапку, куртку бежевого цвета, синие джинсы и серые сапоги.

Стоит отметить, что иркутянка уже пропадала без вести. Ранее ее супруг обращался за помощью в полицию 31 декабря.

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Граждан, обладающих какой-либо информацией об Альбине Захаровой, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам 8 (3952) 42-04-51, 8 924 608-88-92, 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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