В Иркутске 19-летний юноша обманом забрал у пенсионерок 400 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции задержали курьера, забиравшего деньги у обманутых мошенниками пенсионерок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники уголовного розыска задержали иркутского студента, который забрал сбережения у трех пожилых женщин, - сказали в ведомстве.

По данным следствия, юноша нашел себе подработку в телеграм-каналах. Ему удалось забрать у пенсионерок 400 тысяч рублей. Часть денег он оставлял себе, основную сумму переводил организаторам телефонного обмана.

В ведомстве добавили, что интернет-мошенники продолжают активно работать. Только за прошедшие сутки, 30 января, в дежурные отделения полиции поступило 16 заявлений. Четверо жителей перевели свыше миллиона рублей.

В полиции рекомендуют поговорить со своими пожилыми родственниками, рассказать им о существующих схемах обмана.