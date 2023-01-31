В 2022 году 114 жителей Иркутской области спаслись благодаря пожарным извещателям Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В некоторых территориях Иркутской области установлены пожарные извещатели. С их помощью удается защитить от пожаров места проживания малообеспеченных, социально незащищенных и маломобильных групп населения. Только за 2022 год таким способом удалось спасти 114 жителей, в том числе 36 детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Мы прекрасно понимаем, что установка извещателей - это не панацея от пожаров. Но это значимая часть большой профилактической работы с населением, - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Эту социальную программу запустили в 2016 году. Тогда же было установлено 398 извещателей в домах социально незащищенных граждан. За 2022 год установили еще 5706 извещателей.

Всего в период с 2016 по 2022 годы пожарными извещателями оборудовано более 20 тысяч мест проживания граждан.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что по данным областной Госавтоинспекции, в регионе снижается аварийность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ДТП погибло на 13,8% человек меньше.

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