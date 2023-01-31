Лучшие учитель и воспитатель Иркутска получили сертификаты на покупку квартиры и автомобиля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 31 января, состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года». В 2023 лучшим стал Денис Исаков, учитель русского языка и литературы гимназии № 2. Об этом сообщает мэр Иркутска Руслан Болотов в своих социальных сетях.

- Ему достался главный приз - сертификат на приобретение квартиры! Подобный подарок вручаем второй год подряд, - написал Болотов.

Кроме этого, прошло награждение победителя конкурса "Воспитатель года". Лучшим педагогом дошкольного образования стала Ольга Шарипова, представительница детского сада №179.

Впервые в этом конкурсе победительница получила сертификат на покупку автомобиля.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в день 100-летия Леонида Гайдая, 30 января, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей выступила перед жителями Иркутска на сцене областной филармонии. Она передала городу подарок от художника Никаса Сафронова.