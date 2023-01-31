В Иркутске прошел митинг в честь 120-летия со дня рождения Афанасия Белобородова Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске проходят торжественные мероприятия, связанные со 120-летием со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии, почетного гражданина города Афанасия Белобородова. Как стало известно "КП-Иркутск", у Вечного огня также прошел памятный митинг.

– Афанасий Павлантьевич принадлежит поколению победителей. Они подарили этому миру 80 лет спокойной жизни. Наши деды и прадеды на своем примере показали, что сила духа, стойкость характера помогают преодолеть самые сложные ситуации. Благодаря их самоотверженному подвигу мы можем говорить на родном языке, жить на своей земле и идти дальше, смело смотря в будущее, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В мероприятии поучаствовали представители городской и областной властей, курсанты Восточно-Сибирского института МВД России, юнармейцы Иркутского городского Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», а также курсанты городского центра «Патриот».

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей в день 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая передала Иркутску подарок от художника Никаса Сафронова.