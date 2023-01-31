Иркутская таможня передала в суд дело о контрабанде 24 тысяч долларов. Фото: Иркутская таможня

Иркутская таможня передала в суд уголовное дело о контрабанде перемещения в Монголию незадекларированной наличной валюты в сумме эквивалентной 24,4 тыс. долларов США. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

- Преступление выявили инспекторы таможенного поста в иркутском аэропорту. Пассажир летел в Улан-Батор в конце 2022 года, - говорят в таможне.

Россиянин прошел по «зеленому» коридору, имея при себе незадекларированные наличные средства: 20,3 тысячи долларов США, 790 тысяч российских рублей и 585,5 тысяч казахстанских тенге. В эквиваленте это достигает 34,4 тысячи долларов США.

Отмети, что при вывозе обязательному декларированию подлежат деньги, начиная от суммы, эквивалентной 10 тысяч долларов США.

Теперь нашему соотечественнику грозит наказание в виде штрафа в размере от трехкратной до десятикратной суммы, незаконно перемещенных денежных средств, либо лишение свободы на срок до двух лет