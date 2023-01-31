МТС оцифрует учебу будущих олимпийских чемпионов из Иркутска. Фото: МТС

МТС обеспечила училище олимпийского резерва Иркутска доступом к платформе для онлайн-коммуникаций и обучения Webinar. Отечественный сервис поможет образовательному учреждению организовать дистанционные лекции для студентов и проводить онлайн-конференции различного уровня.

В училище олимпийского резерва обучается около 750 студентов, которые, помимо спортивной подготовки, проходят профессиональные и дополнительные образовательные программы на очной и заочной формах обучения. Также дистанционно обучаются юные спортсмены, которые находятся в отъезде на соревнованиях.

Платформа Webinar позволяет проводить неограниченное количество онлайн-мероприятий с подключением по сети до 10 000 участников одновременно. Преподавателям колледжа доступны опции, необходимые для комфортного проведения лекций и семинаров: включение онлайн-доски, выведение презентаций на экран, отслеживание активности студентов в процессе обучения. В планах училища организовывать и демонстрационные экзамены. С помощью платформы преподаватели также могут проводить классные часы и родительские собрания, что особенно актуально для родителей иногородних студентов.

«Уверен, что с платформой Webinar удаленные занятия станут для студентов и преподавателей училища еще удобнее. Сервис разработан под актуальные потребности пользователей и сопоставим по качеству функционала с западными аналогами. Важно, что платформа Webinar зарегистрирована в реестре отечественного ПО и имеет собственную серверную инфраструктуру на территории России», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«С начала этого года училище уже провело ряд дистанционных лекций, и решение хорошо себя зарекомендовало. Платформа обладает довольно широким функционалом, который нам еще предстоит освоить. Например, весной мы проведем с применением Webinar всероссийскую конференцию для студентов, а осенью уже будем организовывать в честь 80-летия училища масштабное мероприятие, с дистанционным участием специалистов в области физической культуры и спорта по всей России и зарубежья – уверен, что все пройдет отлично. Важно, что сервис также оказывает круглосуточную техническую поддержку», — рассказывает директор училища олимпийского резерва г. Иркутска Илья Резник.