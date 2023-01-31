Начата масштабная реконструкция подстанции «Тайшет» в Иркутской области. Фото компании.

Иркутская электросетевая компания приступила к реконструкции подстанции 500 кВ «Тайшет». На обновление оборудования планируется направить более миллиарда рублей. Столь масштабные работы требуются для увеличения мощности подстанции: для повышения пропускной способности Восточного полигона - ключевого транспортного проекта России на 2023 год. Расширение железнодорожных магистралей Сибири, Байкало-Амурской и Транссибирской - стратегический проект, высокая приоритетность которого обозначена на федеральном уровне. Дополнительные мощности также позволят подключить к электросетям новых потребителей в Тайшете, Тайшетском и Чунском районах.

Работы уже начались: на подстанции «Тайшет» установлен 200-тонный автотрансформатор. Он увеличит мощность энергообъекта на 250 МВт, или на 30%. Агрегат был доставлен до места назначения на специальном транспортере, для этого отремонтировали подъездные железнодорожные пути.

На очереди возведение ячейки 500 кВ для подключения автотрансформатора. Работ, в том числе и строительных, запланировано много, главная цель - реконструировать и обновить оборудование подстанции. Например, на объекте установят более мощные и современные микропроцессорные комплексы релейной защиты. Они позволят быстро выявлять повреждения и проводить отключения, чтобы защитить оборудование. За подстанцией теперь смогут наблюдать дистанционно, в режиме онлайн. Для проведения работ потребуется свыше 50 специалистов.

Окончание реконструкции запланировано на первый квартал 2024 года.