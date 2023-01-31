Житель Ангарска отправится в колонию на 6,5 лет за сбыт наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ангарский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю города. Его признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Мужчина сбывал запрещенные вещества страдающим наркотической зависимостью. Дозы он готовил и хранил у себя дома, - прокомментировали в суде.

Подсудимый в ходе заседания признался, что сам употребляет наркотики уже несколько лет. Сначала он их изготавливал только для себя, а после стал продавать. За дозой приезжали либо к нему домой, либо назначались другие места встреч.

Суд принял во внимание те факты, что подсудимый признался в содеянном, способствовал раскрытию преступления. Также у него на иждивении находится ребенок.

По решению суда мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина взят под стражу в зале суда.