42,4 миллиона рублей направят на поддержку производства картофеля в Иркутской области Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Иркутской области, Приангарье попало в число 76 регионов, где будет реализован федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства». Иркутские аграрии суммарно получат 42,4 миллиона рублей на поддержку производства картофеля.

- Субсидии предоставят сельхозтоваропроизводителям на проведение агротехнологических работ, на поддержку элитного семеноводства, картофеля и овощных культур,- рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

На субсидию могут претендовать не только крупные предприятия, но и самозанятые и физлица. Размер субсидии будет зависеть от объема произведенной и реализованной продукции.

По данным ведомства, в 2022 году валовый сбор картофеля во всех категориях хозяйств составил 347,7 тысячи тонн, что на 4,4% больше, чем в 2021 году.