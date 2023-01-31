34-летний военнослужащий из села Еланцы Виссарион Мардаев погиб в ходе СВО на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 31 января, стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Еланцы Иркутской области Виссарион Мардаев. Он был добровольцем. Об этом сообщает Мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев.

-Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, - сказал Тыхеев.

Виссарион Мардаев родился в апреле 1988 года. Он окончил Иркутский филиал Московского Государственного Технического Университета Гражданской Авиации. После работал на Иркутском авиазаводе.

Прощание с погибшим состоится 31 января по ул. 70 лет Октября д.12/1 в 12:00 часов, добавил Андрей Тыхеев.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на территории города проходят торжественные мероприятия, связанные со 120-летием со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии, почетного гражданина города Афанасия Белобородова. Как стало известно "КП-Иркутск", у Вечного огня также прошел памятный митинг.