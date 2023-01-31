За 2022 год в Иркутской области врачи выявили свыше 12 тысяч новых случаев рака Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедший 2022 год в Иркутской области выявили свыше 12 тысяч новых случаев рака. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ ООД Светлана Сидорова.

-Этот показатель выше, чем в 2020-2021, потому что в период пандемии коронавируса пациенты не обращались в клиники, - прокомментировала она.

Однако этот показатель выше, чем и в 2019 году, который еще был допандемийным. Однако она обратила внимание, что СОVID-19 на рост заболеваемости существенно не повлиял, но возросло число выявлений на более поздней стадии.

Чаще всего встречаются рак кожи, злокачественные образования бронхов и легкого, рак молочной железы, рассказывает специалист.

В то же время при этом, выявляемость заболеваний на 1-2 стадии держится на высоком уровне и составляет более половины случаев.