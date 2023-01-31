3 февраля в Иркутске состоится открытие выставки «В жанре ню». Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева.

С 3 февраля в Галерее сибирского искусства откроется выставка из собрания музея «В жанре ню». Экспозиция будет включать в себя более 40 произведений графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени В.П. Сукачева.

- На протяжении веков люди пытались отобразить окружающий мир и себя в нем. Без сомнений, наиболее повторяющийся и самый интересный предмет изображения - это человеческое тело. Удивляет то, насколько оно притягательно для художников, и какое изобилие самых разнообразных изображений имеется в истории искусства от первобытных времен и до наших дней, - говорят в пресс-службе.

Уточняется, что на выставке будут представлены работы таких авторов как Илья Репин, Валентин Серов, Кузьма Петров-Водкин, Любовь Попова, Давид Бурлюк, Татьяна Маврина, Олег Комов.

Выставка будет работать до 3 марта. Посетить ее можно будет по "Пушкинской карте".

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