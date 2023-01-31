31 января в городе Черемхово от пожара спаслись трое детей и женщина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Во вторник, 31 января, в частном доме в городе Черемхово произошел пожар. На улице Дорожной горел одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Дым увидел сосед и поспешил на помощь. Он нашел во дворе дома женщину с ожогами и трех ее малолетних детей. К месту были направлены два пожарных расчета, - рассказали в ведомстве.

К моменту приезда пожарных, из-под кровли и окон дома шел дым. В течение часа открытый огонь удалось ликвидировать.

Пострадавшая была госпитализирована, а дети переданы бабушке. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели, которые и выяснят причину и обстоятельства пожара.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что В Тайшете вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.