24 водителя в Иркутской области привлекли к ответственности за выезд на лед вне переправ Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области провели третий этап межведомственной акции «Безопасный лед». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Межведомственные патрульные группы обследовали1069 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, установили 436 запрещающих знаков. В потенциально опасных местах были выставлены спасательные посты. Всего – десять, - рассказывают в ведомстве.

В этот день перекрыли 36 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед водоемов. Также сообщается, что 24 водителей привлекли к административной ответственности за проезд по льду вне переправ.

Уточняется, что семь нарушений выявили на водоемах в Осинском районе, по три – в Нижнеудинском, Усть-Илимском районах, по два - в Ангарском муниципальном образовании, в Нукутском и Усть-Кутском районах.

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