Лучших педагогов наградили в Иркутске

Учителем 2023 года в столице Приангарья стал учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Денис Исаков. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Итоги муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель года – 2023», «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения – 2023», “Новая волна” для молодых педагогов и “Сердце отдаю детям” для педагогов дополнительного образования подвели в Иркутске.

Победителей и призеров поздравил мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Иркутск гордится своим педагогическим сообществом. Вы вкладываете свою душу в подрастающее поколение. Безусловно, награда за ваш труд – высокие результаты ваших учеников, которые они показывают не только на городском, но и на региональном и федеральном уровнях, – обратился Руслан Болотов к педагогам. – Мы со своей стороны создаем комфортные условия для обучения, обновляем оборудование во всех учреждениях, строим новые социальные объекты. Без вас это все не имело бы смысла. Спасибо каждому из вас за любовь к детям, своему делу.

Учителем 2023 года в столице Приангарья стал учитель русского языка и литературы гимназии № 2 Денис Исаков. Ему вручили сертификат на приобретение квартиры. Такой приз за победу вручают второй год подряд по инициативе мэра города.

- Семь лет назад я пришел работать в школу и был на таком конкурсе в качестве зрителя, - рассказал Денис Исаков. - Меня тогда поразили участники, яркие, талантливые, неординарные, увлеченные. Горжусь тем, что смог присоединиться к списку лучших. Благодарен за это моим наставникам и коллегам, которые всячески меня поддерживали.

Званием лучшего воспитателя города удостоена педагог детского сада № 179 Ольга Шарипова. Впервые в этом году победителю городского конкурса «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения – 2023» подарили сертификат на покупку машины – также по инициативе мэра. Его вручил представитель финансового партнера, генеральный директор компании «ИркутскГорСтрой» Николай Кузаков.

– В детский сад пришла работать из школы. И как будто попала в родной дом - так там оказалось душевно, семейно, – поделилась Ольга Шарипова. - Из этапов конкурса самый сложный был “Профессиональный разговор”, когда нужно было продемонстрировать свои методические знания.

Лучшим педагогом дополнительного образования в конкурсе “Сердце отдаю детям” стал Вагиф Мустафаев из Дворца творчества, а в конкурсе для педагогов, работающих не более 3 лет, “Новая волна” победили Екатерина Томилова, педагог – психолог детского сада № 100 «Берегиня», Надежда Захаренко, учитель начальных классов гимназии № 25 и Ольга Ербахаева, педагог дополнительного образования Дома детского творчества № 3. Двух призеров отметил городской профсоюз, им вручили путёвки в санаторий Ялты.

Победители муниципальных этапов профессиональных конкурсов представят Иркутск на региональном уровне.