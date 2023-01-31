31 января в Иркутской области начал работать передвижной комплекс фотовидеофиксации. фото: министерство транспорта Иркутской области

Со вторника, 31 января, в Иркутской области начал работать передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта области.

- Уже определили первые пять мест, на которых появится такой комплекс. QR-код карты мест размещения комплекса представлен на сайте областного минтранса. На карте указано, сколько было ДТП на участке, сколько человек погибло на каждом участке, сколько пострадало, - рассказали в ведомстве.

Только за прошлые выходные на дорогах региона погибло пять жителей. Эти дороги соответствуют всем техническим требованиям, причина ДТП - превышение скорости. Водителей оповестят о том, что есть зоны контроля, в которых может работать передвижной комплекс.

Такие комплексы уже зарекомендовали себя в других регионах страны, говорят в минтрансе.