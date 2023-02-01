Погода в Иркутске 1 февраля 2023 ожидается без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на этой неделе прогноз погоды просто отличный. Никаких морозов, иногда небольшой снег. А сегодня в городе и вовсе без осадков. Погода в Иркутске 1 февраля 2023 будет совсем немного ветреной, но вполне комфортной. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 1 февраля 2023: прогноз синоптиков

- Погода в Иркутске 1 февраля 2023 ожидается с переменной облачностью и действительно без снега, - говорят метеорологи. – В столице Приангарья дует восточный, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем ждем температурные показатели в пределах -8..-10.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, высокое – 732 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 1 февраля 2023 также предполагается с переменной облачностью, но с небольшим снегом. Порывы ветра в районах могут достигать 12 м/с.

Столбики уличных термометров в Приангарье сегодня покажут -8…-13, если небо закроют облака, похолодает до -18…-23. При условии малооблачности тепло в среду в западных и южных районах, до -4. Холоднее, как всегда, на севере Катангского района, там сибиряков ждут -27…-32 градуса.

Кстати, уже известен прогноз погоды на февраль. "Комсомолка" расспросила специалистов, чего ждать от небесной канцелярии в последний зимний месяц.