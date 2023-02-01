Крупный канал сбыта наркотиков пресекли полицейские в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кладмена на одной из улиц Иркутска задержали инспекторы ППС во время патрулирования. 21-летний парень оказался жителем села Хомутово. Полицейские застали его в тот момент, когда он пытался сделать очередную с тяжелыми наркотиками. На допросе оперативникам молодой человек признался, что запрещенное вещество получил от мужчины, приехавшего из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате тщательно спланированных разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность иностранца и адрес его пребывания. В однокомнатной съемной квартире, расположенной в Ленинском округе, сыщики обнаружили более ста свертков с порошком, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в телефоне подозреваемого нашли адрес, где был спрятан еще один схрон. В нем находилось еще 200 пакетиков, предположительно с «зельем» растительного происхождения, общим весом около 60 граммов.

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