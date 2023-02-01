Диагноз COVID-19 поставили 94 жителям Иркутской области в минувшие сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Диагноз новая коронавирусная инфекция был поставлен 94 жителям Приангарья в минувшие сутки. По данным на 1 февраля, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 360 033 случаев COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрирован 8871 (0) летальный случай от коронавируса, 943 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в ведомстве.

При этом успешно справились с коварной инфекцией 355 189 сибиряков.

Специалисты не перестают предупреждать жителей Приангарья. Чтобы снизить риски заражения необходимо надевать маски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

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