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НовостиОбщество1 февраля 2023 3:49

Мобильный пункт контроля скорости заработал в Иркутской области

Выбрано 5 мест, где их будут устанавливать в первое время
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД работает в Иркутской области. Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД работает в Иркутской области. Фото министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области

Внимание, автомобилисты! На дорогах Приангарья начал работу передвижной комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. С картой мест, где в первое время разместят оборудование, можно ознакомиться на сайте областного минтранса. Как правило, это участки, где чаще всего регистрируют трагические ДТП. Главная причина подобных происшествий – превышений скорости, сообщают в пресс-службах министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и Госавтоинспекции Иркутской области.

- Водители будут предупреждены о том, что есть зоны контроля, в которых может работать передвижной комплекс, - отмечают в ведомстве.

Такие аппараты зарекомендовали себя по всей России. В дальнейшем планируется приобрести еще 3 передвижных комплекса.