700 тысяч рублей отсудил у бывшего работодателя инвалид в Братске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший работник предприятия в Братске отсудил моральную компенсацию у руководства. Сибиряк трудился больше 23 лет. Все эти годы на состояние его здоровья влияли вредные вещества. Выйдя на пенсию, он получил вторую группу инвалидности. Также медико-социальная экспертиза подтвердила у мужчины утрату 80% профессиональной трудоспособности. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В защиту прав инвалида прокурор города направил в суд исковое заявление о возложении на бывшего работодателя обязанности компенсировать моральный вред, причиненный работнику, - рассказали в ведомстве.

Братский городской суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу мужчины 700 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой Братска.