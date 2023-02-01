476 пожаров произошло в Иркутской области в январе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В иркутском МЧС поделились статистикой происшествий за январь. Так, за минувший месяц в регионе было зарегистрировано 475 пожаров, на которых погибли 21 взрослый и пятеро детей. Еще 14 жителям Приангарья понадобилась помощь врачей.

- 47% всех пожаров произошло по электротехническим причинам, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. -36% от всего количества пожаров произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Причиной 13% пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, сразу в две семьи, живущих в Слюдянке, пришло большое горе. 20 января страшный пожар унес жизни четырех человек. Трое из них – дети. Вечером к двум девочкам-сестрам, одной из которых 13, а другой 8 лет, забежала в гости их 11-летняя соседка. Родителей дома не было. В это время топились две печки. Неожиданно от одной из них вспыхнула искра.