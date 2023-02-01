Что изменится в жизни жителей Иркутской области с 1 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 февраля 2023 года в Иркутской области, как и по всей стране, произойдет увеличение маткапитала, а также больше 40 разных социальных выплат. В том числе детские пособия, единовременные выплаты федеральным льготникам, и многое другое. Об этом сообщает «Тайшет24».

Дополнительную опцию ввели на портале госуслуг. По голосу и сканированию лица пользователи смогут войти в личных кабинет. Это сделано для удобства и экономии времени. Однако, чтобы воспользоваться новшеством, надо зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС).

Регионам России разрешили передавать оставшееся невостребованным жилье для уволенных в запас военных другим льготникам. К примеру, в случае, если бывший военнослужащий умер раньше, чем были выданы квадратные метры. Также это возможно, если солдат переехал. Среди льготников, которые с 4 февраля смогут получить такие квартиры: вeтераны Вeликой Отечeственной войны и члeны их сeмей, ликвидаторы аварии на Чeрнобыльской АЭС, инвалиды-чeрнобыльцы, семьи с дeтьми-инвалидами, вeтераны боeвых дeйствий.

Подробнее об этом читайте в материале «Комсомолки».

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