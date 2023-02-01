Парк спорта и отдыха откроют в районе Чистых Ключей Шелеховского района Фото: Алексей БУЛАТОВ

О планах создать новое общественное пространство стало известно в Шелеховском районе. В районе поселка Чистые ключи, в лесу, хотят открыть место притяжения для отдыхающих, где можно будет кататься на велосипедах, заниматься спортивной ходьбой, да и просто гулять.

Идея связана с 20-километровым участком дороги Иркутск-Улан-Удэ-Чита или обходом села Моты. Он будет введен в эксплуатацию в 2024 году. По завершении строительства действующий участок с 26 км по 47 км подлежит рекультивации.

Однако объект решили сохранить и более того, дать ему новую жизнь, создав здесь парк спорта и отдыха. Власти эту инициативу поддержали.

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