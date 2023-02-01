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НовостиЗдоровье1 февраля 2023 8:47

1 февраля в Иркутске стартовала акция "Время знать" по тестированию на ВИЧ

Акция проходит по средам
Елена СИНИЦА
1 февраля в Иркутске стартовала акция "Время знать" по тестированию на ВИЧ

1 февраля в Иркутске стартовала акция "Время знать" по тестированию на ВИЧ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске стартовала акция «Время знать» по экспресс-тестированию на ВИЧ. Об этом сообщает СПИД-центр Иркутский области.

- Это еженедельная акция по анонимному и бесплатному экспресс-тестированию. Передвижной диагностический комплекс будет работать каждую среду, - рассказали в центре.

Уточняется, что сделать тест можно с 10:00 до 15:00 на парковке МУП «Центральный рынок». В течение всего 2022 года специалисты провели здесь 39 акций. В них приняло участие 818 человек, выявлено 30 положительных результатов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что федеральный Роспотребнадзор обновил данные статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным на 1 февраля, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 360 033 случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрирован 8871 смертельный исход от коронавируса, 943 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний