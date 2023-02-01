В Иркутской области при поддержке ООО «Газпром недра» открыт новый спортивный объект. Фото предоставлено ООО «Газпром недра»

Торжественное открытие зала единоборств «Спартанец» состоялось 27 января в Усть-Удинском районе Иркутской области. Проект реализован при финансовой поддержке ООО «Газпром недра» в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией и муниципалитетом.

Новый спортивный объект рассчитан для тренировок порядка 360 юных и взрослых жителей района. Благодаря помощи, оказанной ООО «Газпром недра», для них оборудованы раздевалки и куплен ковер для занятий самбо.

Глава Усть-Удинского района Сергей Чемезов назвал открытие «Спартанца» очередной важной вехой развития спорта в муниципалитете. «Теперь наши спортсмены получают уникальные условия для качественного роста своих достижений и результатов, создана комфортная среда в современном зале для занятий самбо, дзюдо, боксом и вольной борьбой», - обратился он к землякам в социальных сетях.

Открытие нового зала было отмечено традиционным ежегодным межрайонным турниром по самбо, в котором приняли участие 64 спортсмена из поселков Иркутской области. «Мы рады, что подарок нашей компании - борцовский ковер - первым успешно прошел проверку на прочность. Надеемся, что воспитанников «Спартанца» всегда будут отличать дух честного спортивного соперничества и стремление к здоровому образу жизни», - прокомментировал событие генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

В межрайонном турнире по самбо приняли участие 64 спортсмена. Фото предоставлено ООО «Газпром недра»

Справка

ООО «Газпром недра» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы. Входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. В 2019 году производственный потенциал компании расширен за счет интеграции активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания централизованно выполняет полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра» является основным источником геофизических данных Группы «Газпром» в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения Общества расположены во всех газодобывающих регионах России. Его коллектив насчитывает около 4500 человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и г. Тюмени.