Из Иркутской области в зону СВО в ближайшее время направят партию гуманитарного груза Фото: Александр КОЦ

Как стало известно "КП-Иркутск", в ближайшее время из Иркутской области в зону спецоперации направят еще одну партию гуманитарного груза.

- С начала этого года Иркутская область уже отправила две партии гуманитарного груза для бойцов из Иркутской области. Было собрано более 60 тонн, - сказали власти во время встречи с родственниками участников СВО.

С собравшимися на встрече также обсудили вопросы организации медицинской помощи тем бойцам, которые сейчас находятся в иркутском военном госпитале. Волнуют горожан и вопросы патриотического воспитания и соответствующих акций.

Ранее сообщалось, что в Иркутске стартовала акция «Время знать» по экспресс-тестированию на ВИЧ. Акцию проводят каждую неделю по средам с 10:00 до 15:00 на парковке МУП «Центральный рынок». Только за прошлый год специалисты иркутского СПИД-центра провели 39 таких акций.