Памятники почистили от снега в Иркутске

Скульптуры, памятники и стелы в Иркутске очищают от снега. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

От снега и льда в Иркутске чистят не только дороги и тротуары. Каждый месяц снежные “шапки” убирают с памятников и скульптур. В основном это делается вручную или с помощью воздуходува. Чтобы добраться до высоких композиций, используется автовышка.

– Зимой памятники очищают от снега, а в теплое время года регулярно моют. В январе выпало достаточно много осадков, поэтому такие работы необходимы. Всего у нас на содержании 63 памятника и арт-объекта, – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

В скверах и парках города снег убирают каждый день. Около 120 человек и 10 единиц техники приводят в порядок площади, пешеходные променады и лестницы. Очищают скамейки и урны, бордюры, ограждения, детские игровые комплексы и малые архитектурные формы. На этой неделе планируется вывезти снег из парка имени Парижской Коммуны, сквера у кинотеатра «Россия», сквера “Аистёнок” и историко-момериального комплекса “Иерусалимская гора” - всего в списке 20 общественных пространств.