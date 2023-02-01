Иркутяне отправятся в историко-мемориальную экспедицию, посвященную Афанасию Белобородову

В честь 120-летия со дня рождения Афанасия Белобородова в селе Баклаши открыли памятник. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В июне 2024 года в Витебск отправится молодежная историко-мемориальная экспедиция «Славы героев будем достойны», посвященная Афанасию Белобородову. Об этом говорили на видеоконференции, посвящённой 120-летию со дня рождения генерала армии и дважды Героя Советского Союза. Иркутск на ней представляли первый заместитель мэра Иркутска, председатель иркутского регионального отделения Российского военно-исторического общества Андрей Южаков и депутат государственной думы РФ Сергей Тен. Участники видеоконференции: зампредседателя Витебского горисполкома Виктор Глушин, представители научной общественности, музеев, учебных заведений, молодежных и ветеранских организаций из Москвы, Истры, Калининграда, Республики Беларусь, Иркутска, Шелехова.

– Афанасий Павлантьевич Белобородов обладал подлинным сибирским характером, в основе которого – мужество, стойкость, преданность своей Родине. Молодежи необходимо знать имена героев и значимые вехи в истории нашей страны. Именно на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение, – отметил Андрей Южаков. – В следующем году исполнится 80 лет со дня освобождения Витебска. Генерал Белобородов сыграл одну из ключевых ролей в Витебско-Оршанской операции. Иркутск всегда чтит память великих людей. И мы готовы подключить все ресурсы, чтобы достойно отметить знаменательные даты.

Экспедиция 2024 года будет приурочена к 80-летию освобождения Витебска от немецко-фашистских захватчиков 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта генерала Афанасия Белобородова и пройдёт по памятным местам, маршрут уже разрабатывается.