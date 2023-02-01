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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:44

21 февраля на улице Бочкина в Иркутске появится светофор с совмещенной фазой

Его установят при въезде с улицы Безбокова
Елена СИНИЦА
21 февраля на улице Бочкина в Иркутске появится светофор с совмещенной фазой

21 февраля на улице Бочкина в Иркутске появится светофор с совмещенной фазой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Начиная с 21 февраля в Иркутске на улице Бочкина заработает светофор с совмещенной фазой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Это будет светофор с дополнительной секцией. Она будет разрешать одновременное движение пешеходов и автомобилей, совершающих поворот, - говорят в администрации города.

Этот светофор будет установлен при въезде с улицы Безбокова. Уточняется, что на нем будет сделана дополнительная секция, на которой изобразят пешехода и стрелки бело-лунного цвета.

Таким образом движение в Иркутске организовывают впервые, поэтому пешеходов и водителей города просят быть более внимательными. При включении зеленого сигнала и дополнительной секции необходимо пропустить идущих пешеходов, а потом уже поворачивать, напомнили городские власти.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала, какие изменения ждут жителей области в феврале. Например, произойдет увеличение маткапитала, а также больше 40 разных социальных выплат.