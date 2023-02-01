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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:27

29-летний житель Иркутска сбежал с места ДТП и отправился в спецприемник

Мужчине грозит реальный срок
Елена СИНИЦА
29-летний житель Иркутска сбежал с места ДТП и отправился в спецприемник

29-летний житель Иркутска сбежал с места ДТП и отправился в спецприемник

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Скрывшийся с места аварии иркутянин проведет двое суток в спецприемнике. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Кадры агрессивного вождения попали во внимание автоинспекторов, на которых запечатлен автомобиль «Хендай Солярис», грубо нарушающий правила дорожного движения, - говорят в ведомстве.

На ролике видно, что иркутянин становится участником ДТП, но после попросту скрывается с места происшествия.

Как позже выяснилось, за рулем был 29-летний местный житель. В отношении него составили шесть административных протоколов. Причины - оставление места ДТП, отсутствие полиса ОСАГО, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сам же виновник ДТП ответил, что торопился, потому что у него "баня горела".

Отметим, что на иркутянине числится 73 транспортных средства и 186 нарушений в области дорожного движения. Теперь автолюбителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.